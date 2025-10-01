鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為81.00元

search icon



Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為81.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.66元上修至1.69元，其中最高估值2.21元，最低估值1.3元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.21(2.21)3.543.73
最低值1.3(1.24)1.771.763.2
平均值1.66(1.66)2.52.983.47
中位數1.69(1.66)2.513.033.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值475.21億523.27億552.10億591.12億
最低值445.97億454.87億453.74億553.77億
平均值463.97億488.87億513.78億572.45億
中位數464.98億489.33億510.52億572.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.643.833.273.762.17
營業收入444.93億467.92億511.91億513.86億464.02億

詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSNKE

