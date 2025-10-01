鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為81.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對耐吉(NKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.66元上修至1.69元，其中最高估值2.21元，最低估值1.3元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.21(2.21)
|3.5
|4
|3.73
|最低值
|1.3(1.24)
|1.77
|1.76
|3.2
|平均值
|1.66(1.66)
|2.5
|2.98
|3.47
|中位數
|1.69(1.66)
|2.51
|3.03
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|475.21億
|523.27億
|552.10億
|591.12億
|最低值
|445.97億
|454.87億
|453.74億
|553.77億
|平均值
|463.97億
|488.87億
|513.78億
|572.45億
|中位數
|464.98億
|489.33億
|510.52億
|572.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.64
|3.83
|3.27
|3.76
|2.17
|營業收入
|444.93億
|467.92億
|511.91億
|513.86億
|464.02億
詳細資訊請看美股內頁：
耐吉(NKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉Nike營收驚喜成長 對關稅和購物季示警 盤後勁揚3.8%
- 百名美國企業執行長談川普：他在掏空美國經濟
- 盤中速報 - 道瓊指數大漲1%，報46215.46點
- 財經名嘴喊買：庫存快賣光 Nike真的要復甦了
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇