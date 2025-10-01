盤後速報 - 十銓(4967)次交易(2)日除息3元，參考價86.0元
鉅亨網新聞中心
十銓(4967-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為86.0元，相較今日收盤價89.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/02
|89.00
|3.0
|3.37%
|0.0
|2024/10/02
|106.0
|1.65127
|1.56%
|0.0
|2023/09/27
|67.0
|1.0
|1.49%
|0.0
|2021/09/29
|49.55
|0.8615
|1.74%
|0.0
|2020/09/24
|35.9
|0.9283
|2.59%
|0.0
