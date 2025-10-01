search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 十銓(4967)次交易(2)日除息3元，參考價86.0元

鉅亨網新聞中心


十銓(4967-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為86.0元，相較今日收盤價89.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/02 89.00 3.0 3.37% 0.0
2024/10/02 106.0 1.65127 1.56% 0.0
2023/09/27 67.0 1.0 1.49% 0.0
2021/09/29 49.55 0.8615 1.74% 0.0
2020/09/24 35.9 0.9283 2.59% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

十銓89+0.56%

