裕隆集團投入光復鄉救災 提供報廢車輛免費拖吊救援

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-30 18:28

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，遭受嚴重洪災，災情慘重、滿目瘡痍，裕隆集團今 (30) 日指出，已即刻啟動「愛的里程—花蓮光復災後復原行動」，為災民提供不分品牌、免費的泡水報廢車輛拖吊救援服務。

裕隆集團提供不分品牌、免費的泡水報廢車輛拖吊救援服務。(圖：裕隆提供)

裕隆集團說明，旗下行遍天下道路救援迅速動員，調度專業拖吊車輛，並結合中華汽車、匯豐汽車等花蓮在地夥伴力量，組織成一支高效作業的「拖吊超人」車隊，為災民提供不分品牌、免費的泡水報廢車輛拖吊救援服務。

由於光復災區許多車輛深陷厚厚泥濘，拖吊難度極高，為提高救災效能、加速災民重建，並確保救援物資運送順暢，裕隆集團愛的里程投入 6 台吊桿車與全載車，「拖吊超人」車隊於 9 月 27 日整裝自台北出發，並於 9 月 28 日一早即刻投入光復鄉重災路段執行任務。

截至目前，裕隆集團「拖吊超人」車隊協助吊離中山路、中正路、光復路、林森路、敦厚街等主要幹道與巷弄間的泡水車輛，已累計逾百台，成功幫助災民與時間賽跑，快速清除道路障礙、清運廢棄車輛，讓光復鄉的災後救援工作更順暢、更有效率。

裕隆集團「愛的里程 Love"s Mile」建構基礎社會防護交通網，平時提供創新移動服務，在急難救助時刻第一時間投入救災，成為社福團體的交通支援夥伴，提升防災交通韌性，加速救援效能。

這次花蓮光復受災，裕隆集團召集旗下企業格上租車、中華汽車、行遍天下道路救援等車隊及志工人力，火速調集拖吊車隊、貨車及長照沐浴車等車輛資源，提供災區實質援助。

同時，裕隆集團愛的里程立即串聯水電專業團隊「友洗社創」、「新匠堂協會」與「效力協會」等專業團隊，調度集團旗下格上租車提供貨車，協助水電師傅攜帶刀鋸剪、照明設備等重型工具進入光復鄉，盡快修復當地水電，並支援志工將清洗機運送至阿托莫部落恢復環境。

而裕隆集團愛的里程也第一時間串聯在光復鄉深耕已久的社福組織「一粒麥子基金會」和「芥菜種會」，深入了解第一線災區的交通困境，後續將協助導入共享車資源，確保長照及各項服務不中斷，支持地方度過重建過渡期。