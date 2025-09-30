鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-30 17:40

最新數據顯示，全球核電格局正經歷深刻變革，根據世界核能協會數據，中國以 58 台運轉中的核電機組超越法國的 57 台，躍居全球第二，僅次於美國的 94 台。

法媒：中國超越法國 躋身全球核電強國之列 專家直指兩大原因（圖：Shutterstock）

法國《費加洛報》報導，這一變化不僅改寫了「美法中」的傳統排序，更折射出中國核電產業的驚人崛起速度。

若論裝置容量，法國目前仍居第二，但這一優勢或難長久。中國在建核電機組達 26 台，相當於全球其他地區在建總和，而法國僅規劃建造 6 台歐洲壓水反應爐 (EPR)2 機組，首堆 2027 年才啟動。

更令業界震撼的是中國的核電建設效率，單一機組僅需 5-7 年即可投運，反觀法國弗拉芒維爾 EPR 項目，曾延期逾 12 年，最終耗時 17 年才完工。

中國核電的跨越式發展，源自於清晰的戰略路徑。自起步起，中國便透過技術引進與消化吸收快速提升能力，2008 年中廣核與法電合資，後來引進美國西屋 AP1000 技術，最終實現自主創新。

如今，完全自主設計的「華龍一號」已由中核與中廣核共同開發，達成 100% 國產化，成為「國家名片」，2021 年的「十四五」規劃中更明確加速核電發展。

專家指出，中國核電規模跟效率的背後，是全產業鏈優勢與人才儲備的支撐。中國擁有從鋼鐵、混凝土到晶片的完整工業體系，加上每年 100 萬名工程師的培養能力，法國僅 5 萬。同時，中國在小型模組化機組等前沿領域持續突破，搶佔未來核電競爭制高點。

中國全力發展核電，核心是保障能源主權。結合太陽能、風電佈局，其目標明確：實現油氣自給、削減碳排、滿足經濟成長的用電需求。