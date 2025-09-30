鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.53億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格114,408.59美元，24小時漲跌幅+2.31%；以太幣(ETH)現報價格4,201.84美元，24小時漲跌幅+2.03%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達21.53億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達17.89億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.48億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅22.6%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅19.6%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：SUN(SUN)近一週漲幅18.4%；FTT(FTT)近一週漲幅14.8%；Lista(LISTA)近一週漲幅13.4%。
近一週跌幅：ALPINE(ALPINE)近一週跌幅238%；大零幣(ZEC)近一週跌幅31.2%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週跌幅29.8%。
