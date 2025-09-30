鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.53億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-30 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅22.6%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅19.6%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

近一週漲幅：SUN(SUN)近一週漲幅18.4%；FTT(FTT)近一週漲幅14.8%；Lista(LISTA)近一週漲幅13.4%。