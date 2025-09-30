36萬人搶2萬件！泡泡瑪特新IP「星星人」開賣秒殺 隱藏款689元人民幣溢價率輾壓Labubu

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-30 11:20

泡泡瑪特 (09992-HK) 「星星人美味時刻系列」盲盒周一 (29 日) 晚間 10 點正式發售，未開賣已在二手電商掛出全系列鏈接，含隱藏款均被預訂。開賣後僅十分鐘，天貓頁面顯示小餅乾毛絨掛件超 36 萬人加購，而官方旗艦店僅放貨 2 萬多件，手辦盲盒已售 3 萬盒以上。

泡泡瑪特新IP「星星人」開賣秒殺 隱藏款689元人民幣溢價率輾壓Labubu(0圖取自泡泡瑪特微博)

二手市場溢價驚人，原價 69 元 (人民幣，下同) 手辦最高漲至 119 元，毛絨掛件隱藏款「小熊餅乾」從 59 元飆至 689 元，溢價近 10 倍，單盒盲盒從 354 元漲至 769 元，溢價超 2 倍，熱度直逼此前迷你爆火的 Labubu 系列。

先前市場擔憂泡泡瑪特過度依賴 Labubu，所屬藝術家 IP THE MONSTERS 雖佔今年上半年營收 34.7%(48.14 億元 / 138.76 億元)，但星星人系列正展現破局潛力。

星星人系列 IP 自 2024 年 8 月上線後，首年收入破億，今年上半年營收已達 3.9 億元，成增長最快新銳 IP，8 月「好夢氣象局系列」甚至引發平台短暫崩潰，其「溫暖治癒」的核心設定，精準契合年輕人情緒消費需求。

不過，專家指出，此輪搶購暴露潮玩經濟雙刃劍特性，短期飢餓行銷、黃牛炒作及國慶流量推高熱度，價格飆升難掩泡沫，消費者或面臨貶值、健康風險。長期看，產業生命力需回歸 IP 價值與使用者體驗。泡泡瑪特必須加速創新防爆款「過氣」，增加供應抑制黃牛。消費者應警惕溢價陷阱，監管機關亦須規範市場。