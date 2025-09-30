捷豹路虎遭駭停擺一個月 獲20億英鎊信貸本周部分復產
《金融時報》周一 (29 日) 報導，汽車製造商捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 因遭駭客攻擊停產一個月後，將於本周恢復部分製造作業，並獲得銀行團 20 億英鎊緊急信貸及英國政府 15 億英鎊貸款擔保。
三名知情人士透露，渣打銀行、花旗集團 (C-US) 和三菱日聯金融集團已同意向捷豹路虎提供這條緊急信貸額度。捷豹路虎為印度塔塔汽車 (Tata Motors) 全資擁有。
這項融資安排是在一周多前提出，與捷豹路虎周末從英國政府獲得的 15 億英鎊貸款擔保分開，後者主要用於支持其供應鏈。
18 個月期信貸條件曝光
這筆為期 18 個月、金額 20 億英鎊的融資額度，定價為擔保隔夜融資利率 (SOFR) 加碼 100 個基點的投資等級水準，在貸款期間最高可達 145 個基點。一名人士補充，由於捷豹路虎營運復甦仍存在不確定性，這條信貸額度「更像是流動性後盾」。
根據兩名知情人士，英國出口融資署 (UK Export Finance) 提供的 15 億英鎊擔保，將涵蓋由滙豐銀行 (HSBC) 和三菱日聯金融集團承做的另一筆商業貸款。
20 萬供應鏈員工工作受威脅
自 8 月 31 日遭受攻擊以來，捷豹路虎一直無法恢復生產，使其龐大供應鏈中約 20 萬名員工的工作岌岌可危。
捷豹路虎周一聲明表示，已通知零售商和供應商，其製造作業的「部分環節」將在「未來幾天」恢復。上周四，該公司也重啟部分電腦系統，試圖加速支付給現金短缺的供應商。
儘管獲得跨黨派支持，但部分批評人士質疑，為何捷豹路虎或塔塔汽車無法在沒有政府擔保的情況下，從商業銀行取得貸款。
政府擔保主要保護供應商
根據出口發展擔保計畫，英國出口融資署將承擔這筆商業銀行貸款最多 80% 的風險，捷豹路虎需在五年內償還。
一名知情人士表示，政府貸款擔保「特別針對確保供應商不會因捷豹路虎這起事件而承受壓力」。主要目標是確保供應商受到保護，不會感受到營運資金壓力。
在停產期間，捷豹路虎仍能銷售新車，但必須手動登記。部分系統重啟讓捷豹路虎得以協助清理積壓的供應商付款，但在生產完全恢復前，其供應鏈仍持續承壓。
