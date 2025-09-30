捷豹路虎遭駭停擺一個月 獲20億英鎊信貸本周部分復產

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-30 01:13

《金融時報》周一 (29 日) 報導，汽車製造商捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 因遭駭客攻擊停產一個月後，將於本周恢復部分製造作業，並獲得銀行團 20 億英鎊緊急信貸及英國政府 15 億英鎊貸款擔保。

捷豹路虎遭駭客攻擊停產一個月後，本周將恢復部分生產。(圖:Reuters/TPG)

這項融資安排是在一周多前提出，與捷豹路虎周末從英國政府獲得的 15 億英鎊貸款擔保分開，後者主要用於支持其供應鏈。

18 個月期信貸條件曝光

這筆為期 18 個月、金額 20 億英鎊的融資額度，定價為擔保隔夜融資利率 (SOFR) 加碼 100 個基點的投資等級水準，在貸款期間最高可達 145 個基點。一名人士補充，由於捷豹路虎營運復甦仍存在不確定性，這條信貸額度「更像是流動性後盾」。

根據兩名知情人士，英國出口融資署 (UK Export Finance) 提供的 15 億英鎊擔保，將涵蓋由滙豐銀行 (HSBC) 和三菱日聯金融集團承做的另一筆商業貸款。

20 萬供應鏈員工工作受威脅

自 8 月 31 日遭受攻擊以來，捷豹路虎一直無法恢復生產，使其龐大供應鏈中約 20 萬名員工的工作岌岌可危。

捷豹路虎周一聲明表示，已通知零售商和供應商，其製造作業的「部分環節」將在「未來幾天」恢復。上周四，該公司也重啟部分電腦系統，試圖加速支付給現金短缺的供應商。

儘管獲得跨黨派支持，但部分批評人士質疑，為何捷豹路虎或塔塔汽車無法在沒有政府擔保的情況下，從商業銀行取得貸款。

政府擔保主要保護供應商

根據出口發展擔保計畫，英國出口融資署將承擔這筆商業銀行貸款最多 80% 的風險，捷豹路虎需在五年內償還。

一名知情人士表示，政府貸款擔保「特別針對確保供應商不會因捷豹路虎這起事件而承受壓力」。主要目標是確保供應商受到保護，不會感受到營運資金壓力。