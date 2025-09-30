小米17系列手機銷量低迷？一線調查來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-30 05:30

小米17系列陷銷量爭議。（圖：科創板日報）

據《科創板日報》周一（29 日）報導，無論是線下門市體驗人流，還是電商平台的銷售數據與發貨周期，均表明市場熱情高度集中於高配機型。

近日在上海市區多家小米之家，小米 17 系列產品銷售勢頭強勁，多款機型處於缺貨狀態。目前消費者如欲購買，需提前預訂，等待後續到貨。

小米之家店員說，新機發售以來，門市一直人潮湧動，體驗樣機因高強度使用甚至「試到發燙」。

據其所述，首批到貨的百餘台新機在首發日即售罄，次日補貨的十餘台也迅速售出，基本是「即到即售」。

「現在小米 17 Pro Max 已經全部賣完，Pro 還有現貨，而標準版剩得最多。」該店員說道。

有消費者表示，更傾向於選擇 Pro 系列。「標配和頂配也就差（人民幣）一千來塊，而且 Pro 系列性能不僅更強，還有後屏可以設置自己喜歡的壁紙，這一點也很吸引人。」

在淘寶、京東等主流電商平台，小米 17 系列各機型在銷售表現與供貨情況上存在明顯差異。從銷量數據來看，淘寶平台顯示，小米 17 Pro 與 17 Pro Max 的銷量已突破一萬台，小米 17 標準版的銷售量約三千餘台。

在發貨時效方面，京東平台顯示，消費者欲購買小米 17 與小米 17 Pro，當日 23:10 前下單，貨能夠次日到達，17 Pro Max 則需等到 10 月 13 日後才有貨源。