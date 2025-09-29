鉅亨速報 - Factset 最新調查：InterDigital公司(IDCC-US)EPS預估上修至11.9元，預估目標價為345.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對InterDigital公司(IDCC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.65元上修至11.9元，其中最高估值14.54元，最低估值11.28元，預估目標價為345.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.54(14.54)
|8.7
|9.58
|最低值
|11.28(11.28)
|5.86
|9.36
|平均值
|12.34(12.29)
|7.26
|9.47
|中位數
|11.9(11.65)
|7.02
|9.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.53億
|7.65億
|8.18億
|最低值
|8.15億
|5.95億
|7.47億
|平均值
|8.28億
|6.71億
|7.83億
|中位數
|8.23億
|6.51億
|7.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.44
|1.77
|3.07
|7.62
|12.07
|營業收入
|3.59億
|4.25億
|4.58億
|5.50億
|8.69億
詳細資訊請看美股內頁：
InterDigital公司(IDCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
