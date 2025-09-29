鉅亨速報 - Factset 最新調查：InterDigital公司(IDCC-US)EPS預估上修至11.9元，預估目標價為345.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共5位分析師，對InterDigital公司(IDCC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.65元上修至11.9元，其中最高估值14.54元，最低估值11.28元，預估目標價為345.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值14.54(14.54)8.79.58
最低值11.28(11.28)5.869.36
平均值12.34(12.29)7.269.47
中位數11.9(11.65)7.029.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值8.53億7.65億8.18億
最低值8.15億5.95億7.47億
平均值8.28億6.71億7.83億
中位數8.23億6.51億7.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.441.773.077.6212.07
營業收入3.59億4.25億4.58億5.50億8.69億

詳細資訊請看美股內頁：
InterDigital公司(IDCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

