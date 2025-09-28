在地40年里程碑！富達投信設立「全球全委客服中心」台灣躍升亞太資產管理樞紐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-28 09:31

富達投信宣布在台灣設立「全球全委客服中心」（Global Mandate Services），進一步強化台灣在亞太區資產管理業務的戰略地位。此舉不僅深化富達在地布局，也展現其對培育本地金融人才、推動國際交流的長期承諾。

富達投信落地40年 宣布台灣新設全球全委客服中心 躍升亞太資產管理樞紐。（鉅亨網資料照）

富達深耕台灣市場近 40 年，長期致力於提供個人、金融通路與機構法人全方位投資服務，協助台灣投資人與全球市場接軌。富達表示，台灣擁有專業且具國際視野的人才，是推動區域業務發展的重要支柱。此次新設客服中心，將進一步促進全球協作，並提升台灣在富達全球營運中的角色。

新成立的全球全委客服中心，將專責支援機構法人客戶，提供量身打造的解決方案與顧問服務，涵蓋新客戶導入、法規變更、內部策略專案及營運流程優化等，服務範圍橫跨台灣、歐洲及中東地區，協助客戶因應市場變化與營運挑戰。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑指出，富達看好台灣在亞太區的發展潛力，並持續投入資源推動跨境合作與人才培育。隨著 2026 年富達投信在台成立 40 周年的到來，公司將持續強化台灣在全球資產管理產業中的影響力，陪伴投資人邁向更穩健的財務未來。