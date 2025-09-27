盤中速報 - 桑托斯幣大漲10.36%，報1.949美元

桑托斯幣 (SANTOS)在過去 24 小時內漲幅超過10.36%，最新價格1.949美元，總成交量達0.16億美元，總市值0.26億美元，目前市值排名第 191 名。

Santos FC Fan Token (SANTOS) 是一個 粉絲令牌 來自巴西足球俱樂部桑托斯。 該令牌的創建是為了徹底改變 Santos FC 的球迷體驗。使用 SANTOS 代幣，Santos FC 球迷可以參與球隊投票、尋找數字收藏品、購買 NFT 並享受獎勵遊戲功能……