盤中速報 - DEGO大跌13.54%，報1.14美元

鉅亨網新聞中心


DEGO(DEGO)在過去 24 小時內跌幅超過13.54%，最新價格1.14美元，總成交量達0.13億美元，總市值0.24億美元，目前市值排名第 196 名。

近 1 日最高價：1.43美元，近 1 日最低價：1.11美元，流通供給量：20,997,213。

Dego Finance於2020年推出，是一個去中心化的生態系統，提供了不可替代權杖（NFT）和去中心化金融（DeFi）工具的多樣化組合。 它是一個獨立的，開放的NFT生態系統。允許任何用戶啟動NFT並啟動開採，拍賣和交易，涵蓋產品的整個生命週期。 Dego的NFT協議是用於區塊鏈項目的跨鏈第二層基礎架構，可用於用戶獲取和權杖分配。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.40%
  • 近 1 月：+2.72%
  • 近 3 月：+24.53%
  • 近 6 月：-28.46%
  • 今年以來：-54.09%

