鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-27 10:20

亞泥 (1102-TW) 宣布，正式通過國際科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）最嚴格的 1.5°C 近程減碳目標審查，涵蓋範疇 1 至範疇 3，成為亞洲第四家達標的水泥企業，展現企業將減碳責任從生產端擴展至完整價值鏈。

亞泥通過SBTi 1.5°C近程減碳目標審查 成亞洲第四家達標水泥企業。(圖：亞泥提供)

亞泥指出，公司在 2024 年即提前完成原訂 2025 年的減碳目標，此次設定的目標以 2021 年為基準年，承諾至 2030 年每噸水泥膠結材料的範疇 1 與範疇 2 溫室氣體排放強度將減少 22.9%。

‌



針對價值鏈層面的投資所產生的範疇 3 溫室氣體「絕對排放量」則設定減少 25%，使資本配置與減碳成果緊密連結。目標範圍更明確涵蓋「土地相關排放」與「生物能源原料產生的清除量」，確保碳管理邊界與國際標準一致。

在低碳轉型上，亞泥不僅為台灣首家完成全品項碳足跡查證的水泥企業，更將減碳徹底落實於日常營運與市場方案，同時結合循環經濟思維，攜手產業及地方政府，將各類廢棄物轉化為替代原料與燃料，讓資源獲得再利用、有效減少碳排放，兼顧環境保護與經濟效益。

為了確保減碳承諾能真正落實，亞泥建立自上而下的治理機制，由董事會委任總經理負責監督並管理「淨零排放小組」，按季檢視進度，並將減碳績效納入高階主管及員工的年度考核，推動全員參與。