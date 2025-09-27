鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至5.93元，預估目標價為120元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.02元下修至5.93元，其中最高估值6.96元，最低估值4.79元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.96(6.96)
|9.1
|8.91
|最低值
|4.79(5.7)
|6.59
|8.91
|平均值
|5.96(6.11)
|8.12
|8.91
|中位數
|5.93(6.02)
|8.35
|8.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56,444,000
|67,339,000
|68,504,000
|最低值
|52,104,000
|59,875,000
|68,504,000
|平均值
|54,983,330
|63,122,830
|68,504,000
|中位數
|55,516,500
|62,839,500
|68,504,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.74
|9.17
|7.57
|3.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,788,762
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
