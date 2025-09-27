鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至5.93元，預估目標價為120元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.02元下修至5.93元，其中最高估值6.96元，最低估值4.79元，預估目標價為120元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.96(6.96)9.18.91
最低值4.79(5.7)6.598.91
平均值5.96(6.11)8.128.91
中位數5.93(6.02)8.358.91

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值56,444,00067,339,00068,504,000
最低值52,104,00059,875,00068,504,000
平均值54,983,33063,122,83068,504,000
中位數55,516,50062,839,50068,504,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.749.177.573.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		56,788,76262,584,49364,573,72043,899,508

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

