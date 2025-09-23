鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估上修至-1.06元，預估目標價為26.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.09元上修至-1.06元，其中最高估值-0.5元，最低估值-1.82元，預估目標價為26.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.5(-0.5)
|1.5
|2.64
|2.3
|最低值
|-1.82(-1.82)
|-0.47
|0.48
|2.3
|平均值
|-1.05(-1.06)
|0.11
|1.23
|2.3
|中位數
|-1.06(-1.09)
|0
|0.87
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|415.20億
|430.51億
|454.48億
|439.58億
|最低值
|397.58億
|404.00億
|425.55億
|439.58億
|平均值
|407.93億
|421.13億
|438.59億
|439.58億
|中位數
|408.00億
|421.50億
|433.34億
|439.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
