盤中速報 - 費城半導體大跌2.02%，報6169.66點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間25日09:35，費城半導體下跌127.34點（或2.02%），暫報6169.66點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.91%
  • 近 1 月：+9.43%
  • 近 3 月：+15.71%
  • 近 6 月：+34.14%
  • 今年以來：+26.45%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.64%；連貫(COHR-US)下跌3.57%；美光科技(MU-US)下跌3.32%；台積電ADR(TSM-US)下跌3.26%；博通(AVGO-US)下跌3.01%。

部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲1.66%。

