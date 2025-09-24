search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.03%，報9.4143元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間24日22:20，美元/瑞典克朗上漲0.0963點漲幅達1.03%，暫報9.4143點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.77%
  • 近 1 週：+1.03%
  • 近 3 月：-2.81%
  • 近 6 月：-8.00%
  • 今年以來：-15.75%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.78，本日上漲0.51%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.46%
  • 美元/挪威克朗相關性0.70，本日上漲0.91%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日上漲0.71%
  • 英鎊/美元相關性-0.72，本日上漲0.64%
  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲0.2%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞典克朗9.3995+0.88%
歐元/美元1.1742-0.62%
英鎊/美元1.3452-0.49%
澳元/美元0.6590-0.11%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty