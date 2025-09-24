外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.03%，報9.4143元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日22:20，美元/瑞典克朗上漲0.0963點漲幅達1.03%，暫報9.4143點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.77%
- 近 1 週：+1.03%
- 近 3 月：-2.81%
- 近 6 月：-8.00%
- 今年以來：-15.75%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.78，本日上漲0.51%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.46%
- 美元/挪威克朗相關性0.70，本日上漲0.91%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
