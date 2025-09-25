外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.51%，報1.3905元
截至台北時間25日00:30，美元/加幣上漲0.007點漲幅達0.51%，暫報1.3905點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.07%
- 近 1 週：+0.70%
- 近 3 月：+0.75%
- 近 6 月：-3.58%
- 今年以來：-3.82%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.46%
- 美元/韓元相關性0.66，本日上漲0.85%
- 美元/瑞郎相關性0.62，本日上漲0.54%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
