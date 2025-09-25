search icon



外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.51%，報1.3905元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間25日00:30，美元/加幣上漲0.007點漲幅達0.51%，暫報1.3905點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.07%
  • 近 1 週：+0.70%
  • 近 3 月：+0.75%
  • 近 6 月：-3.58%
  • 今年以來：-3.82%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.46%
  • 美元/韓元相關性0.66，本日上漲0.85%
  • 美元/瑞郎相關性0.62，本日上漲0.54%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.76，本日上漲0.26%
  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.65%
  • 紐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.77%

台股首頁我要存股
美元/加幣1.3902+0.48%
韓元/美元0.0007+0.00%
澳元/美元0.6579-0.27%
歐元/美元1.1736-0.67%
紐元/美元0.5810-0.80%

