外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.7948元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日18:50，美元/瑞郎上漲0.0038點漲幅達0.48%，暫報0.7948點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.29%
- 近 1 週：+0.60%
- 近 3 月：-2.60%
- 近 6 月：-10.43%
- 今年以來：-12.80%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.31%
- 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲0.66%
- 美元/日元相關性0.72，本日上漲0.56%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大漲0.78%，報148.7元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.1757元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.3%，報1.2866元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大漲0.31%，報4.209元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇