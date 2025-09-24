search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.7948元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間24日18:50，美元/瑞郎上漲0.0038點漲幅達0.48%，暫報0.7948點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.29%
  • 近 1 週：+0.60%
  • 近 3 月：-2.60%
  • 近 6 月：-10.43%
  • 今年以來：-12.80%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.31%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲0.66%
  • 美元/日元相關性0.72，本日上漲0.56%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.90，本日上漲0.53%
  • 澳元/美元相關性-0.71，本日上漲0.11%
  • 英鎊/美元相關性-0.70，本日上漲0.36%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞郎0.7948+0.48%
日元/美元0.0067-1.48%
歐元/美元1.1742-0.62%
澳元/美元0.6591-0.09%
英鎊/美元1.3453-0.48%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty