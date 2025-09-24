盤後速報 - 台灣銘板(6593)次交易(25)日除息0.45元，參考價47.2元
鉅亨網新聞中心
台灣銘板(6593-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。
首日參考價為47.2元，相較今日收盤價47.65元，息值合計為0.45元，股息殖利率0.94%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|47.65
|0.4474
|0.94%
|0.0
|2024/07/02
|102.5
|1.0
|0.98%
|0.0
|2023/10/19
|70.6
|0.5
|0.71%
|0.0
|2022/07/26
|33.7
|0.7
|2.08%
|0.0
|2021/08/30
|27.6
|0.5
|1.81%
|0.0
