盤後速報 - 台灣銘板(6593)次交易(25)日除息0.45元，參考價47.2元

台灣銘板(6593-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。

首日參考價為47.2元，相較今日收盤價47.65元，息值合計為0.45元，股息殖利率0.94%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 47.65 0.4474 0.94% 0.0
2024/07/02 102.5 1.0 0.98% 0.0
2023/10/19 70.6 0.5 0.71% 0.0
2022/07/26 33.7 0.7 2.08% 0.0
2021/08/30 27.6 0.5 1.81% 0.0

台灣銘板47.65-1.35%

