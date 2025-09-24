盤後速報 - 富邦金(2881)次交易(25)日除權0.25元，參考價86.83元
鉅亨網新聞中心
富邦金(2881-TW)次交易(25)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元。
首日參考價為86.83元，相較今日收盤價89.00元，權值合計為2.18元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|89.00
|0.0
|0.0%
|0.25
|2025/07/01
|87.3
|4.25
|4.87%
|0.0
|2024/09/09
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/19
|89.9
|2.5
|2.78%
|0.0
|2023/09/04
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
