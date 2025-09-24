search icon



盤後速報 - 富邦金(2881)次交易(25)日除權0.25元，參考價86.83元

鉅亨網新聞中心


富邦金(2881-TW)次交易(25)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元。

首日參考價為86.83元，相較今日收盤價89.00元，權值合計為2.18元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 89.00 0.0 0.0% 0.25
2025/07/01 87.3 4.25 4.87% 0.0
2024/09/09 0.0 0.0 0.0% 0.5
2024/07/19 89.9 2.5 2.78% 0.0
2023/09/04 0.0 0.0 0.0% 0.5

台股台股除權息台股盤後盤後速報

富邦金89+0.68%

