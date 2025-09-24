鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至3.1元，預估目標價為114.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.37元下修至3.1元，其中最高估值5.46元，最低估值1.53元，預估目標價為114.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.46(6.09)
|6.62
|9
|最低值
|1.53(1.53)
|5.52
|6.48
|平均值
|3.39(3.66)
|6.11
|7.65
|中位數
|3.1(3.37)
|6.3
|7.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69,256,340
|74,825,930
|79,576,820
|最低值
|61,540,000
|64,379,000
|66,676,000
|平均值
|64,142,850
|68,430,980
|72,530,820
|中位數
|63,385,630
|68,235,720
|71,623,490
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.22
|8.68
|15.51
|15.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,278,772
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 卡位降息機會財，行家會這樣買…
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為116元
- 交通部明參展亞太永續博覽會 邀台積電等13家企業參與綠運輸通勤足跡
- 美國市場仍疲 巨大8月營收50.25億元年減26.71%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至3.42元，預估目標價為118元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇