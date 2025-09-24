search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至3.1元，預估目標價為114.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.37元下修至3.1元，其中最高估值5.46元，最低估值1.53元，預估目標價為114.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.46(6.09)6.629
最低值1.53(1.53)5.526.48
平均值3.39(3.66)6.117.65
中位數3.1(3.37)6.37.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值69,256,34074,825,93079,576,820
最低值61,540,00064,379,00066,676,000
平均值64,142,85068,430,98072,530,820
中位數63,385,63068,235,72071,623,490

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.228.6815.5115.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		71,278,77276,953,54692,043,67581,839,870

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
巨大100.5-0.50%
美元/台幣30.326+0.11%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty