盤中速報 - 鋐寶科技(6674)大漲7.58%，報22.7元
鋐寶科技(6674-TW)24日11:31股價上漲1.6元，報22.7元，漲幅7.58%，成交246張。
鋐寶科技(6674-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為研究、開發及銷售智慧閘道器、數位機上盒。及無線寬頻分享器等通訊產品。
近5日股價上漲2.93%，集中市場加權指數上漲2.41%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：+4 張
- 融券增減：-1 張
