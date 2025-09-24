search icon



盤中速報 - 鋐寶科技(6674)急拉3.04%報22.0元，成交57張

鉅亨網新聞中心


鋐寶科技(6674-TW)近5分K漲速3.04%，24日09:13報22.0元，成交57張，今日漲幅為4.27％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鋐寶科技(6674-TW)近5日股價上漲2.93% ，所屬產業為通信網路業，相關通信網路 下跌 1.32%。集中市場加權指數 上漲 2.41%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+4 張
  • 融券增減：-1 張

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26212.15-0.13%
鋐寶科技21.7+2.84%

#上升三紅K

中弱短強
鋐寶科

93.75%

勝率

