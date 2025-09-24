高粱與梅酒的美好相遇　「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」今秋優雅上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-24 10:58

黑松首次集結旗下兩大代理品牌，攜手金門酒廠與CHOYA推出全新跨界之作。(圖：黑松提供)

本次黑松再次邀請韓國人氣男團 Super Junior 隊長—利特擔任形象大使，演繹酒款醇厚濃烈、優雅柔美並存的無限魅力。「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、9 月 24 日 11:00 起於 7-ELEVEN 及全家便利商店開放預購，建議售價 2,580 元（實際價格、庫存及販售方式依各通路為準）。

黑松破天荒首次結合旗下兩大代理品牌──50 度以上金門高粱酒與日本第一梅酒品牌 CHOYA 推出限量跨界新作「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」，絕對是今秋必嚐的驚喜之作。「創世者」桶陳金門高粱酒系列為黑松公司於 2023 年首度與金門酒廠合作推出，結合中式高粱酒與西方威士忌桶陳工藝的破框跨界工法，不僅在酒界掀起話題，更吸引年輕酒饕的目光。

延續「創造」與「探索」的品牌精神，「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」以美國白橡木 × 歐洲紅橡木混合打造的特殊訂製 CHOYA 桶，並透過重烤慢炙工藝使 CHOYA 南高梅原酒的清酸與酯香滲入木質毛細孔中，賦予酒體迷人琥珀色澤與細緻梅果香氣。

「創世者」不斷冒險、勇於創新的精神，也與 KPOP 天團 Super Junior 隊長利特的演藝生涯不謀而合，讓黑松再度跨海邀約利特擔任「創世者」品牌形象大使。出道 20 年以來，利特憑著細膩溫柔的形象被粉絲稱為「最暖隊長」，其外柔內剛的特質正如新品「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」般濃烈又高雅，酒款優雅柔和的氣質更完美體現了利特的韓系花美男魅力。

「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」透過桶陳工藝保留了 CHOYA 梅酒的南高梅風味特性，開瓶撲鼻而來的是梅果的鹹鮮香氣，隱含些許紅茶及咖啡渣香調；品飲後，明亮的甜鮮感在喉頭轉化為辛香料氣息，帶有淡去後的香水與檀香的細膩尾韻感受。

「威士忌教父」Charles MacLean 更將「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」形容為「珠寶盒」，鮮活的梅果氣息、沉穩的木質風味為酒款添上柔美氣質；餘韻中殘留的香水調十分迷人，整體風格細緻、層次高雅。

品牌形象大使利特親自品飲後也忍不住大讚口感柔順微甜，酒款香氣圓潤宜人，如同經歷 20 年時光流轉依舊站穩韓流帝王地位的 Super Junior 般穩重卻不張揚，內斂魅力令人難以抗拒，利特更號召粉絲「一定要來嚐嚐看！」。

初秋將至，最適合來杯帶有一抹鹹梅香氣的高粱酒，不論是資深藏家或烈酒初心者都能在「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」找到能匹配秋日的「梅」好風味。即日起，於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、9 月 24 日 11:00 起於 7-ELEVEN 及全家便利商店開放預購，建議售價為 2,580 元，實際價格、庫存及販售方式依各通路為準。

為了回饋台灣 E.L.F.（Super Junior 粉絲名）支持，本次再推出限量的利特 × 金門高粱酒小卡及海報。即日起至 10 月 17 日 15 點 59 分前，凡於 7-ELEVEN、全家便利商店購買「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」，於活動官網綁定 LINE 帳號黑松會員並登錄發票，就有機會將與利特笑容一樣甜的「創世者 ×CHOYA 桶陳金門高粱酒」、限量利特小卡、海報帶回家，E.L.F. 千萬不能錯過！欲了解更多訊息，請關注「58 度金門高粱酒」FB 粉絲團：www.facebook.com/58KKLfans 及活動官網：https://campaign.heysong.com.tw/