鉅亨網新聞中心 2025-09-24 15:20

馬雲旗下雲鋒金融 (00376-HK) Web3 生態的動作頻繁，不僅獨立完成首個實體資產代幣化（RWA）專案，更與螞蟻數科達成戰略合作，顯示出其將 Web3 技術與傳統金融業務深度融合的決心，並被市場視為下一個「螞蟻概念股」。

馬雲要造新「螞蟻」？雲鋒金融強攻Web3與RWA 股價翻倍狂飆。(圖:shutterstock)

雲鋒金融的 Web3 佈局始於今年 7 月，當時公司宣布將在既有業務基礎上，戰略性進軍 Web3、RWA、數位貨幣及 AI 等領域。隨後，該公司動作不斷，包括：

‌



9 月 1 日：宣布與螞蟻數科達成戰略合作，並戰略投資 Pharos 公鏈。

9 月 2 日：公告購入 10,000 枚以太幣（ETH）作為儲備資產，總投資成本達 4,400 萬美元。

9 月 9 日：旗下雲鋒證券獲得香港證監會批准，升級證券交易牌照以提供虛擬資產交易服務。

9 月 17 日：成功發行首個由其獨立完成的 RWA 專案，將 FOF 基金份額進行代幣化。

這一系列動作不僅強化了雲鋒金融在虛擬資產領域的合規地位，也使其股價自 7 月以來累計漲幅超過 115%，其中 9 月單月漲幅超過 100%。

雲鋒金融與馬雲及螞蟻集團的密切關係，使其被市場視為「螞蟻概念股」。如同當年的支付寶，為了解決阿里巴巴電商生態的痛點而成長為金融科技巨頭，市場推測雲鋒金融可能正在打造一個 Web3 時代的虛擬資產平台。

市場看好雲鋒金融的原因有二：

香港政策紅利與牌照優勢： 隨著香港《穩定幣條例草案》的通過，虛擬資產監管政策趨向正面，市場前景廣闊。雲鋒金融擁有香港 1、4、6、9 號全牌照，可合法進行虛擬資產相關業務，具備天然的合規優勢。

傳統業務與 Web3 技術協同： 雲鋒金融旗下控股的萬通保險，其保險單據和基金收益權等資產非常適合區塊鏈化。透過 RWA 將這些資產代幣化，不僅能提高資產流動性，還能為保險業務開闢新的收入來源，如管理費和服務費，實現「金融 + 科技」的深度融合。

打造 Web3 基礎設施 回歸價值根本

馬雲曾言，區塊鏈的價值在於解決社會問題，而非一夜暴富。雲鋒金融當前的佈局也體現了這一理念，其重點聚焦於基礎設施層面的搭建。這包括投資公鏈、提升交易牌照等，目標是為傳統資產上鏈提供底層平台。

當雲鋒金融這樣的參與者持續完善底層平台，透過吸引傳統資產轉移至鏈上進行流動與交易，或許將能形成一個全新的、類似「Web3 版淘寶」的生態系統。