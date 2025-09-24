鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-24 09:08

波蘭關閉邊境一度導致中歐班列被迫停運，事情如今出現轉機。據英國《金融時報》報導，在因安全擔憂關閉近兩周後，波蘭決定重新開放其與白俄羅斯的邊境口岸，意味著中國通往歐洲的主要陸路貿易路線恢復。

口岸關閉兩周後，波蘭給中國打開通道了。（圖：新華社）

波蘭總理圖斯克周二（23 日）表示，波蘭將在周三午夜重新開放口岸。「這一措施已經達到了目的。」他暗示，如果威脅再次出現，波蘭可能會再次關閉過境點。

‌



「我方仍然可以使用這一工具，如果緊張局勢加劇，我方將毫不猶豫地再次關閉。」圖斯克說。

本月 12 日，因俄羅斯與白俄羅斯舉行「西部 - 2025」聯合戰略演習，波蘭即日起關閉所有波白邊境口岸。儘管軍演已於 16 日結束，但波蘭內政與行政部長凱爾溫斯基在記者會上仍宣布全部波白邊境口岸（含公路、鐵路）將無限期維持關閉，直至「波蘭公民安全得到充分保障」。

這一決定直接切斷了中國貨物經俄羅斯—白俄羅斯—波蘭進入歐盟的重要陸運通道。根據歐洲鐵路貨運協會的估算，目前 85%～90% 中歐班列需經波蘭入境歐盟，這意味著約 300 列滿載電子產品、汽車零件等貨物的列車滯留白俄羅斯，供應鏈綜合成本上漲逾 15%。

中方貿易商表示，口岸關閉導致貨物滯留。「許多通常偏好鐵路運輸的客戶不得不選擇海運。」深圳某物流公司一名代表在口岸重新開放前表示，從中國到歐洲的鐵路運輸大約需要 30 天，海運則要 40 到 50 天。

波蘭關閉邊境的決定，引發外界猜測，認為波蘭和歐洲可能試圖藉此向中國施壓，以反制中國支持俄羅斯。烏克蘭戰爭爆發後，中國企業一直在填補西方企業撤離俄羅斯後留下的市場空白。