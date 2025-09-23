search icon



外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.49%，報88.7125元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間23日14:10，美元/印度盧比上漲0.43點漲幅達0.49%，暫報88.7125點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.10%
  • 近 1 週：+0.21%
  • 近 3 月：+1.99%
  • 近 6 月：+2.67%
  • 今年以來：+3.08%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.49，本日上漲0.03%
  • 美元/新加坡幣相關性0.48，本日上漲0.1%
  • 美元/日元相關性0.36，本日上漲0.05%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.43，本日上漲0.01%
  • 英鎊/美元相關性-0.42，本日上漲0%
  • 紐元/美元相關性-0.41，本日上漲0.29%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/印度盧比88.705+0.48%
日元/美元0.0068+0.00%
歐元/美元1.1793-0.03%
英鎊/美元1.3507+0.01%
紐元/美元0.5851-0.27%

