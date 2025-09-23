鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-23 17:30

最新數據顯示，以清華、北大、上海交大、浙江大學、中科院等為代表的中國機構軍團崛起，在全球電腦學科中躍升至第一梯隊。

歷史性一刻！中國清大首登CSRankings第一 北大AI領域奪冠 中國軍團強勢挺進世界頂級梯隊（圖：Shutterstock）

根據全球電腦領域最具公信力的 CSRankings 最新排名，榜單發生歷史性變化，「電腦科學天花板」卡內基美隆大學 (CMU) 多年來穩居榜首的局面被打破，中國清華大學首次登頂世界第一，CMU 退居第二，北京大學更在 AI 細分領域強勢奪冠，領先全球。

CSRankings 由美國麻薩諸塞州大學教授團隊維護發布，以頂尖學術會議論文發表數量為核心指標，衡量大學真實研究產出與學術影響力。

根據今年榜單顯示，全球 563 所機構上榜，美國佔據大部分名次，但中國 38 所大學進入總榜，14 所躋身全球前 50 名。總榜前五位中，中國大學佔據四席，上海交大位居第三，浙江大學第四，北大第五。

在細分領域，中國大學優勢明顯。AI 領域，北大全球第一，與上交、清華、浙大、中科院、哈爾濱工業大學包辦全球前六，多個次領域的全球前幾名也多被中國大學佔據。

此外，中國大學在系統、理論與跨領域領域等也全面突破。

這些突破是中國大學長期累積的成果，印證了姚期智院士的預判，也得到輝達創辦人黃仁勳的背書。

去年底，姚期智在浦江 AI 學術年會上指出，中國高端人才教育「已近爆發階段」，中國在科研投入與人才培養上的長期積累，正進入「將要成功的階段」。

他特別強調，本土培育的博士生與海外歸國人才水準已不相上下，本科教育更是達到「世界最好程度」。因此，他將下一步努力的方向瞄向如何培養好博士後。