蝦皮Sea全球儲備幹部菁英計畫開跑 錄取年薪即超過150萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-23 10:58

蝦皮購物母集團今 (23) 日宣布，年度「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」開跑，工作經驗 0- 2 年的職場新鮮人皆可申請，一旦錄取，年薪超過新台幣 150 萬元。

蝦皮Sea全球儲備幹部菁英計畫開跑。(圖：蝦皮提供)

「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」透過 Sea 官網投遞履歷，申請採隨到隨審制，最終入選者將前往新加坡與 Sea 高階主管進行面試，錄取學員可獲得和新加坡市場接軌的競爭性薪資待遇，年薪超過新台幣 150 萬元。

蝦皮表示，在全球科技和數位經濟的高速演進下，具備跨國經驗與國際視野的青年人才已成為推動產業創新的核心驅動力，「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」自推出以來便受到國際青年高度關注，去年總計吸引全球逾 2.5 萬名青年申請，其中，台灣人才申請人數也超過千人。