盤中速報 - Arbitrum大跌9.3%，報0.44美元
鉅亨網新聞中心
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過9.3%，最新價格0.44美元，總成交量達0.94億美元，總市值23.11億美元，目前市值排名第 28 名。
近 1 日最高價：0.48美元，近 1 日最低價：0.42美元，流通供給量：5,295,780,056。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.13%
- 近 1 月：-17.85%
- 近 3 月：+79.99%
- 近 6 月：+32.05%
- 今年以來：-35.40%
