盤中速報 - BounceBit大跌8.71%，報0.21美元
鉅亨網新聞中心
BounceBit(BB)在過去 24 小時內跌幅超過8.71%，最新價格0.21美元，總成交量達0.53億美元，總市值1.54億美元，目前市值排名第 108 名。
近 1 日最高價：0.25美元，近 1 日最低價：0.18美元，流通供給量：739,458,906。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+44.74%
- 近 1 月：+35.76%
- 近 3 月：+194.00%
- 近 6 月：+53.51%
- 今年以來：-46.69%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 波卡幣大跌8.1%，報3.94美元
- 盤中速報 - 哈希圖大跌8.08%，報0.2171美元
- 盤中速報 - 艾達幣大跌8.1%，報0.815美元
- 盤中速報 - SOL大跌8.52%，報217.38美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇