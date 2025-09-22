盤後速報 - 亞德客-KY(1590)次交易(23)日除息19.55元，參考價762.45元
鉅亨網新聞中心
亞德客-KY(1590-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.55元。
首日參考價為762.45元，相較今日收盤價782.00元，息值合計為19.55元，股息殖利率2.5%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/23
|782.00
|19.54836
|2.5%
|0.0
|2024/09/26
|874.0
|17.68314
|2.02%
|0.0
|2023/09/26
|981.0
|13.11805
|1.34%
|0.0
|2022/09/07
|787.0
|13.305
|1.69%
|0.0
|2021/06/16
|983.0
|9.1623
|0.93%
|0.0
