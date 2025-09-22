search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 亞德客-KY(1590)次交易(23)日除息19.55元，參考價762.45元

鉅亨網新聞中心


亞德客-KY(1590-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.55元。

首日參考價為762.45元，相較今日收盤價782.00元，息值合計為19.55元，股息殖利率2.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/23 782.00 19.54836 2.5% 0.0
2024/09/26 874.0 17.68314 2.02% 0.0
2023/09/26 981.0 13.11805 1.34% 0.0
2022/09/07 787.0 13.305 1.69% 0.0
2021/06/16 983.0 9.1623 0.93% 0.0

