盤中速報 - DEXE大漲30.9%，報11.667美元

鉅亨網新聞中心


DEXE(DEXE)在過去 24 小時內漲幅超過30.9%，最新價格11.667美元，總成交量達0.18億美元，總市值9.48億美元，目前市值排名第 45 名。

近 1 日最高價：12.68美元，近 1 日最低價：8.56美元，流通供給量：83,733,449。

DeXe Network是由DeXe DAO運營的去中心化社交交易和資產管理平臺。DEXE代幣是DeXe Network的ERC-20原生功能型代幣，可用於網絡治理，策略訂閱者獎勵，以及通過抵押作為對沖損失的保險。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+45.39%
  • 近 1 月：+42.04%
  • 近 3 月：+28.75%
  • 近 6 月：-46.11%
  • 今年以來：-32.70%

