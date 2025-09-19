OTC：漢田生技9/22起得為融資融券交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-19 19:41

OTC 今 (19) 日公布，在 去年 9 月 26 日上櫃掛牌的液態軟袋一站式代工廠漢田 (1294-TW)，符合相關規定，將自下周一 9 月 22 日起得為融資融券交易。

漢田董事長李雨霖。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前股本 3.1 億元的漢田成立於 2007 年，初期以中藥材（龜鹿）販售為主，2010 年開始從事超微奈米珍珠粉低溫研磨，2012 年開始導入殺菌軟袋水平充填機台及滅菌設備，從事保健食品充填代工服務。漢田生技目前設廠於彰化，主要經營品項為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM 及 OEM 代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝的一站式代工服務。

漢田 2025 年上半年營收 3.69 億元，毛利率 37.82%，年減 3.09 個百分點，稅後純益 7075 萬元，每股純益 2.35 元。