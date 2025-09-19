OTC：漢田生技9/22起得為融資融券交易
鉅亨網記者張欽發 台北
OTC 今 (19) 日公布，在 去年 9 月 26 日上櫃掛牌的液態軟袋一站式代工廠漢田 (1294-TW)，符合相關規定，將自下周一 9 月 22 日起得為融資融券交易。
目前股本 3.1 億元的漢田成立於 2007 年，初期以中藥材（龜鹿）販售為主，2010 年開始從事超微奈米珍珠粉低溫研磨，2012 年開始導入殺菌軟袋水平充填機台及滅菌設備，從事保健食品充填代工服務。漢田生技目前設廠於彰化，主要經營品項為液劑、晶凍保健食品的研發、ODM 及 OEM 代工，提供保健食品從配方設計至殺菌軟袋充填包裝的一站式代工服務。
漢田 2025 年上半年營收 3.69 億元，毛利率 37.82%，年減 3.09 個百分點，稅後純益 7075 萬元，每股純益 2.35 元。
漢田生技為全台擁有「專利袋型」最多、「產能規模」最大液態軟袋代工廠，董事長雨霖指出，漢田產能規模為市場最大占有率，主要競爭對手的 4 倍以上，由於軟袋包裝相較瓶裝包裝體積小，在包裝部分約可節省約 80% 包裝成本，在物流運輸部分約可節省 60% 成本，展現兼顧經濟效益與環境永續的製造優勢，為品牌客戶帶來更高營運效率與市場彈性。
