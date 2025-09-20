鉅亨網新聞中心 2025-09-20 09:30

‌



亞馬遜 (AMZN-US) 正積極應對 AI 時代帶來的變革，並透過成立由華人領袖 David Luan 帶領的「亞馬遜 AGI 舊金山實驗室」（Amazon AGI SF Lab），從傳統的 AI 基礎設施提供者，轉型為具備更宏大願景的通用人工智慧（AGI）研發先驅。

亞馬遜強攻AGI打造新業務核心 團隊一把手還是位華人。(圖:shutterstock)

過去，亞馬遜的 AI 策略主要集中於提供 Amazon Bedrock 等基礎平台服務，讓使用者得以建構自身的 AI 應用。然而，隨著 AI 代理成為新的主流互動模式，用戶可能不再需要透過傳統電商介面購物，這將對亞馬遜的核心業務構成潛在威脅。

‌



為此，亞馬遜決定主動出擊，透過兩次關鍵的「反向收購僱用」（acquihire）行動，將兩家頂尖 AI 新創公司：Adept AI 及 Covariant.ai 的核心團隊納入麾下，並以 Adept AI 的前執行長 David Luan 為首，成立了全新的 AGI 實驗室。此策略轉變不僅展現了亞馬遜的遠見，也凸顯其打造下一代實用型 AI 的決心。

亞馬遜 AGI 實驗室可謂人才濟濟，由以下核心成員組成：

David Luan (實驗室負責人) ：作為實驗室的領軍人物，Luan 擁有豐富的 AI 研發與創業經驗，曾是 OpenAI 的早期員工，並主導了 GPT-2、GPT-3 等重要專案。他在 ChatGPT 問世前便已預見 AI 代理的潛力，並創立了 Adept AI，開發出業界首個 AI 代理模型 ACT-1，展現了其卓越的策略眼光。

Pieter Abbeel (加州大學柏克萊分校教授) ：作為強化學習和機器人學領域的權威，Abbeel 的加入為實驗室注入了深厚的學術與研究實力，他及其團隊的專業能力將有助於亞馬遜在物流與倉儲等核心業務領域實現 AI 應用。

Adept AI 核心創辦人團隊：包括 GPU 運算專家 Erich Elsen、產品負責人 Kelsey Szot，以及曾共同提出「Scratchpad」方法的 Maxwell Nye 和 Augustus Odena（兩人後已離職）。他們的加入為實驗室帶來了豐富的實戰經驗與創新能力。

首個產品 Amazon Nova Act 打造 AI「健身房」

亞馬遜 AGI 實驗室的首款產品「Amazon Nova Act」繼承了 Adept AI 的技術精髓，並結合亞馬遜強大的 AWS 基礎設施。這款基於內部自研 AI 模型 Amazon Nova 延伸而來的 AI 代理，在處理複雜的多步驟任務上表現出色，並在 ScreeSpot 等公開測試基準上取得了亮眼成績，特別是在介面元素定位方面，其準確率接近 94%。