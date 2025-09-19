search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至-0.65元，預估目標價為41元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑(1301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.63元下修至-0.65元，其中最高估值0.83元，最低估值-1.06元，預估目標價為41元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.83(0.83)1.192.08
最低值-1.06(-1.06)-0.090.86
平均值-0.36(-0.35)0.911.5
中位數-0.65(-0.63)1.081.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值191,520,000203,033,000196,407,920
最低值172,473,000160,066,000180,811,670
平均值184,342,580182,670,650187,583,530
中位數187,173,960185,290,920185,531,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.191.155.6811.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		200,040,347199,138,777251,647,354273,598,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

