鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至-0.65元，預估目標價為41元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑(1301-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.63元下修至-0.65元，其中最高估值0.83元，最低估值-1.06元，預估目標價為41元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.83(0.83)
|1.19
|2.08
|最低值
|-1.06(-1.06)
|-0.09
|0.86
|平均值
|-0.36(-0.35)
|0.91
|1.5
|中位數
|-0.65(-0.63)
|1.08
|1.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|191,520,000
|203,033,000
|196,407,920
|最低值
|172,473,000
|160,066,000
|180,811,670
|平均值
|184,342,580
|182,670,650
|187,583,530
|中位數
|187,173,960
|185,290,920
|185,531,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.19
|1.15
|5.68
|11.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,040,347
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
