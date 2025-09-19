外資近5日賣超個股
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、神達 (3706-TW)、長榮航 (2618-TW)、國巨 (2327-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、永豐金 (2890-TW)、國巨 (2327-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、永豐金 (2890-TW)、彰銀 (2801-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、永豐金 (2890-TW)、佳能 (2374-TW)、南亞 (1303-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
5. 外資當日 (18) 賣超的股票
元大台灣50 (0050-TW)、南亞 (1303-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、仁寶 (2324-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)
