鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-19 08:53

中資企業海杰航運有限公司將在周六（20 日）開通「中歐北極快航」，這條航線取道北極東北航線，連接中國青島、上海、寧波等港口與英國費利克斯托、荷蘭鹿特丹、德國漢堡、波蘭格但斯克，使得寧波舟山港至費利克斯托的航程縮短至僅 18 天。

中國將開通「中歐北極快航」 ，氣候變遷改變地緣政治格局。（圖：Shutterstock）

「中國測試一條通過北極前往歐洲的快線。」美國《Politico》周四指出，北極冰層加速融化，正在重塑北極地緣政治格局，帶來新的航運通道和經濟機遇。中國嘗試開通的新航線，有望在亞洲和歐洲多個港口之間建立定期服務，影響國際貿易格局。

美國北極研究所高級研究員 Malte Humpert 表示，這條新航線的開通，展現了北極向全球開放的圖景，「這是全球第一個因氣候變化而迅速、深刻改變地緣政治格局的大型地區——原因在於資源、航運通道的可行性，以及一個新地區的突然開放。」

Humpert 說：「北極是首個氣候變化重塑地緣政治的地區。如果沒有氣候變遷，人們根本不會討論這個問題，俄羅斯不會在北極開採油氣，中國也不會派出貨櫃船穿越北極。」

他認為，與先前更加簡單、具有實驗性質的「點對點」航行不同，新開通的「中歐北極快航」，嘗試通過北極，把中國多個港口與英國、荷蘭、德國和波蘭港口連接起來，「這實際上更像是一條正常航運路線」。

《Politico》稱，散貨航運沒有固定時間表，貨櫃班輪運輸則按照固定時間表在特定港口之間運行。中國在北極的嘗試更接近貨櫃班輪運輸，不是一次性航行，更像是為建立一條常規亞歐航線做演練。

目前全球大部分貿易都通過蘇伊士運河、地中海和馬六甲海峽。