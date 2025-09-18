盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.26%，報468.93美元
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間18日21:30股價上漲23.43美元，報468.93美元，漲幅5.26%，成交量164,793（股），盤中最高價468.93美元、最低價468.93美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.86%
- 近 1 月：+4.11%
- 近 3 月：-9.46%
- 近 6 月：+22.11%
- 今年以來：+30.2%
