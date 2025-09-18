search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲5.26%，報468.93美元

鉅亨網新聞中心


Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間18日21:30股價上漲23.43美元，報468.93美元，漲幅5.26%，成交量164,793（股），盤中最高價468.93美元、最低價468.93美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.86%
  • 近 1 月：+4.11%
  • 近 3 月：-9.46%
  • 近 6 月：+22.11%
  • 今年以來：+30.2%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Crowdstrike控股

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006636.020.54%
道瓊指數46138.540.26%
NASDAQ22438.88+0.80%
費城半導體6234.932.88%
Crowdstrike控股490.365+10.1%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty