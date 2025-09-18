search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.57%，報0.7931元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日21:40，美元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.57%，暫報0.7931點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.20%
  • 近 1 週：-1.28%
  • 近 3 月：-3.35%
  • 近 6 月：-10.44%
  • 今年以來：-13.06%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲1.02%
  • 美元/日元相關性0.71，本日上漲0.84%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.47%
  • 英鎊/美元相關性-0.71，本日上漲0.54%
  • 澳元/美元相關性-0.68，本日上漲0.56%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞郎0.7918+0.41%
日元/美元0.0068+0.00%
歐元/美元1.1775-0.35%
英鎊/美元1.3567-0.43%
澳元/美元0.6623-0.47%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty