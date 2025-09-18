search icon



外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.14%，報0.5898元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日14:40，紐元/美元下跌0.0068點跌幅達1.14%，暫報0.5898點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.79%
  • 近 1 週：+0.51%
  • 近 3 月：-0.88%
  • 近 6 月：+2.58%
  • 今年以來：+6.63%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.91，本日下跌0.53%
  • 英鎊/美元相關性0.73，本日下跌0.21%
  • 歐元/美元相關性0.70，本日下跌0.2%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.25%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.68，本日下跌0.36%
  • 美元/韓元相關性-0.67，本日下跌0.48%

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.5910-0.94%
澳元/美元0.6639-0.23%
英鎊/美元1.3632+0.05%
歐元/美元1.1831+0.13%
韓元/美元0.0007+0.00%

