外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.14%，報0.5898元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日14:40，紐元/美元下跌0.0068點跌幅達1.14%，暫報0.5898點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.79%
- 近 1 週：+0.51%
- 近 3 月：-0.88%
- 近 6 月：+2.58%
- 今年以來：+6.63%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.25%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.68，本日下跌0.36%
- 美元/韓元相關性-0.67，本日下跌0.48%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.06%，報0.5903元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.63%，報31.93元
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.47%，報88.14元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.47%，報31.88元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇