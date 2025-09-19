外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.08%，報9.436元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日20:30，美元/瑞典克朗上漲0.1012點漲幅達1.08%，暫報9.436點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.28%
- 近 1 週：+0.42%
- 近 3 月：-3.05%
- 近 6 月：-6.95%
- 今年以來：-15.60%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.78，本日上漲0.47%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.26%
- 美元/日元相關性0.66，本日上漲0.09%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.52%，報1.6179元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.84%，報1399.6元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.51%，報0.7963元
- 外匯速報 - 美元/台幣(USDTWD) 大漲0.33%，報30.205元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇