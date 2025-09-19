search icon



外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.08%，報9.436元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間19日20:30，美元/瑞典克朗上漲0.1012點漲幅達1.08%，暫報9.436點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.28%
  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 3 月：-3.05%
  • 近 6 月：-6.95%
  • 今年以來：-15.60%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.78，本日上漲0.47%
  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.26%
  • 美元/日元相關性0.66，本日上漲0.09%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.83，本日上漲0.46%
  • 英鎊/美元相關性-0.72，本日上漲0.64%
  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲0.33%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞典克朗9.4183+0.90%
日元/美元0.0068+0.00%
歐元/美元1.1740-0.39%
英鎊/美元1.3471-0.62%
澳元/美元0.6591-0.30%

