外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.51%，報0.7963元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日20:30，美元/瑞郎上漲0.004點漲幅達0.51%，暫報0.7963點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.87%
- 近 1 週：-0.44%
- 近 3 月：-3.15%
- 近 6 月：-9.64%
- 今年以來：-12.66%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.26%
- 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日上漲1.13%
- 美元/日元相關性0.72，本日上漲0.1%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.84%，報1399.6元
- 外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.08%，報9.436元
- 外匯速報 - 美元/台幣(USDTWD) 大漲0.33%，報30.205元
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大漲0.36%，報4.209元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇