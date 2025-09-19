search icon



外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.51%，報0.7963元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間19日20:30，美元/瑞郎上漲0.004點漲幅達0.51%，暫報0.7963點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.87%
  • 近 1 週：-0.44%
  • 近 3 月：-3.15%
  • 近 6 月：-9.64%
  • 今年以來：-12.66%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.26%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.78，本日上漲1.13%
  • 美元/日元相關性0.72，本日上漲0.1%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.46%
  • 英鎊/美元相關性-0.70，本日上漲0.63%
  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲0.35%

