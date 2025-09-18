search icon



中鴻10月內銷盤價每公噸漲500元 鋼價支撐力道有增無減

鉅亨網記者彭昱文 台北


單軋廠中鴻 (2014-TW) 今 (18) 日開出 10 月內銷、11 月外銷盤價，內銷產品熱軋、冷軋、鍍鋅每公噸上漲 500 元；外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

cover image of news article
中鴻10月內銷盤價每公噸漲500元 鋼價支撐力道有增無減。(圖：中鋼提供)

中鴻表示，當前煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦開出平高盤，鋼價支撐力道有增無減；考量季節性影響逐漸消退，用鋼需求可望回溫，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次盤價適度調漲。


總經來看，9 月 18 日美國聯準會（Fed）重啟降息循環，將有助支撐消費及投資需求，推升國際大宗商品價格。另，中國大陸財政部 9 月 12 日表示，將續行更加積極的財政政策，隨著主要經濟體政策持續寬鬆，加上國際經貿秩序日漸重整，預計全球經濟將保持溫和復甦。

供需方面，根據大陸國統局數據顯示，8 月粗鋼日均產量 249.6 萬噸，已連續五個月下降，顯示在官方「反內捲」政策整治下，供給端將趨於收縮。此外，工信部近期陸續發布電子信息製造、電力裝備及汽車行業穩增長工作方案，預計隨著相關措施推展，可帶動需求穩定復甦，鋼市供需有望加速平衡。

文章標籤

中鴻鋼鐵盤價

中鴻15.75+1.61%

