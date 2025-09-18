鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-18 15:53

單軋廠中鴻 (2014-TW) 今 (18) 日開出 10 月內銷、11 月外銷盤價，內銷產品熱軋、冷軋、鍍鋅每公噸上漲 500 元；外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻10月內銷盤價每公噸漲500元 鋼價支撐力道有增無減。(圖：中鋼提供)

中鴻表示，當前煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦開出平高盤，鋼價支撐力道有增無減；考量季節性影響逐漸消退，用鋼需求可望回溫，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次盤價適度調漲。

總經來看，9 月 18 日美國聯準會（Fed）重啟降息循環，將有助支撐消費及投資需求，推升國際大宗商品價格。另，中國大陸財政部 9 月 12 日表示，將續行更加積極的財政政策，隨著主要經濟體政策持續寬鬆，加上國際經貿秩序日漸重整，預計全球經濟將保持溫和復甦。