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鉅亨速報

營收速報 - 力麒(5512)6月營收4.21億元年增率高達50.35％

鉅亨網新聞中心


力麒(5512-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣4.21億元，年增率50.35%，月增率4.63%。

今年1-6月累計營收為31.41億元，累計年增率24.54%。

最新價為8.62元，近5日股價下跌-1.25%，相關建材營造股價指數下跌-1.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-358 張
  • 外資買賣超：-233 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-125 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 4.21億 50% 5%
25/5 4.03億 7% -34%
25/4 6.14億 59% -33%
25/1 4.37億 -51% -52%
24/12 9.03億 89% 34%
24/11 6.74億 65% 47%

力麒(5512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報6月營收力麒

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