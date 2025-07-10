營收速報 - 力麒(5512)6月營收4.21億元年增率高達50.35％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為31.41億元，累計年增率24.54%。
最新價為8.62元，近5日股價下跌-1.25%，相關建材營造股價指數下跌-1.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-358 張
- 外資買賣超：-233 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-125 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|4.21億
|50%
|5%
|25/5
|4.03億
|7%
|-34%
|25/4
|6.14億
|59%
|-33%
|25/1
|4.37億
|-51%
|-52%
|24/12
|9.03億
|89%
|34%
|24/11
|6.74億
|65%
|47%
力麒(5512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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