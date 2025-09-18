盤中速報 - CRV大漲8.06%，報0.78美元
鉅亨網新聞中心
CRV(CRV)在過去 24 小時內漲幅超過8.06%，最新價格0.78美元，總成交量達0.32億美元，總市值11.42億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：0.79美元，近 1 日最低價：0.718美元，流通供給量：1,378,583,421。
Curve DAO (CRV) 是 Curve.fi DeFi 協議的實用代幣，用於交易所穩定幣和其他 ERC-20 代幣。是一種基於以太坊的代幣，為 Curve.fi 生態系統提供動力，Curve.fi 生態系統是一個使用自動化做市商的基於區塊鏈的去中心化交易所。 Curve DAO 代幣是獨特的用戶界面中最重要的部分之一，它利用了去中心化金融市場的潛力。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.63%
- 近 1 月：-10.31%
- 近 3 月：+31.06%
- 近 6 月：+73.89%
- 今年以來：-18.30%
