外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.32%，報88.0038元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日12:30，美元/印度盧比上漲0.279點漲幅達0.32%，暫報88.0038點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.25%
- 近 1 週：-0.35%
- 近 3 月：+1.69%
- 近 6 月：+1.19%
- 今年以來：+2.43%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.45，本日上漲0.14%
- 美元/新加坡幣相關性0.45，本日上漲0.13%
- 美元/泰銖相關性0.34，本日上漲0.22%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.06%，報0.5903元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.63%，報31.93元
- 外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.47%，報88.14元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.47%，報31.88元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇