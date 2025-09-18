search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.32%，報88.0038元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日12:30，美元/印度盧比上漲0.279點漲幅達0.32%，暫報88.0038點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.25%
  • 近 1 週：-0.35%
  • 近 3 月：+1.69%
  • 近 6 月：+1.19%
  • 今年以來：+2.43%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.45，本日上漲0.14%
  • 美元/新加坡幣相關性0.45，本日上漲0.13%
  • 美元/泰銖相關性0.34，本日上漲0.22%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.44，本日上漲0.07%
  • 英鎊/美元相關性-0.39，本日上漲0.1%
  • 紐元/美元相關性-0.37，本日上漲0.81%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/印度盧比88.133+0.47%
泰銖/美元0.0313-0.32%
歐元/美元1.1789-0.23%
英鎊/美元1.3593-0.24%
紐元/美元0.5903-1.06%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty