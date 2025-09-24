search icon



鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.82%，報32.09元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間24日23:50，美元/泰銖上漲0.26點漲幅達0.82%，暫報32.09點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.67%
  • 近 1 週：+0.44%
  • 近 3 月：-2.93%
  • 近 6 月：-5.66%
  • 今年以來：-7.17%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.71，本日上漲0.46%
  • 美元/瑞郎相關性0.61，本日上漲0.49%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日上漲0.36%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.65，本日上漲0.62%
  • 澳元/美元相關性-0.64，本日上漲0.15%
  • 紐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.75%

