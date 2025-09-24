外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.82%，報32.09元
截至台北時間24日23:50，美元/泰銖上漲0.26點漲幅達0.82%，暫報32.09點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.67%
- 近 1 週：+0.44%
- 近 3 月：-2.93%
- 近 6 月：-5.66%
- 今年以來：-7.17%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.71，本日上漲0.46%
- 美元/瑞郎相關性0.61，本日上漲0.49%
- 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日上漲0.36%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
