search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.77%，報18.455元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間25日00:10，美元/墨西哥披索上漲0.141點漲幅達0.77%，暫報18.455點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.43%
  • 近 1 週：+0.24%
  • 近 3 月：-4.12%
  • 近 6 月：-9.44%
  • 今年以來：-12.10%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.60，本日上漲0.44%
  • 美元/瑞郎相關性0.59，本日上漲0.52%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.54，本日上漲1.01%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.67，本日上漲0.64%
  • 澳元/美元相關性-0.65，本日上漲0.23%
  • 英鎊/美元相關性-0.63，本日上漲0.57%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
美元/墨西哥披索18.435+0.66%
歐元/美元1.1736-0.67%
澳元/美元0.6579-0.27%
英鎊/美元1.3450-0.50%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty